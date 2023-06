Palermo, resti di pesce dopo il mercato: decine di gabbiani prendono d'assalto viale Campania

Decine di gabbiani hanno preso d'assalto viale Campania a Palermo nel primo pomeriggio dopo il tradizionale mercato rionale del mercoledì. Ad attrarre i volatili diversi resti di pesce e cibo lasciati in strada dai commercianti. Tra i rifiuti abbandonati dai venditori anche una carcassa di pesce spada.

A causa della sporcizia nelle strade - cassonetti stracolmi e resti di alimenti abbandonati - incontrare gabbiani in città è un'abitudine sempre più frequente. Questi volatili, spesso aggressivi se infastiditi, si nutrono principalmente di pesci, uova, carcasse di animali e vermi. Ed ecco che il mercato, in attesa della pulizia della strada, diventa per loro un vero e proprio banchetto.

La Rap, intanto, assicura che gli interventi di pulizia avvengono subito dopo la chiusura del mercato, ma precisa che la rimozione dei resti di pesce spetta invece agli stessi venditori attraverso ditte specializzate. Lo scorso 2 giugno, la società partecipata del Comune che si occupa della gestione dei rifiuti ha dovuto richiedere un intervento speciale per lo smaltimento di resti di tonno rinvenuti in via Kolbe, nella zona di Acqua dei Corsari.