Brucia sterpaglie e finisce sul rogo, anziana muore a Gangi

Una donna è morta in un incendio nelle sue campagne di Gangi. Giuseppina Barbieri di 83 anni insieme al marito stava dando alle fiamme alcune sterpaglie nel proprio terreno.

Avvolta dal fumo, si è sentita male ed è finita sul cumulo di sterpaglie in fiamme. Il marito ha cercato spegnere il rogo, ma non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo l’intervento del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.