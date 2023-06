Palermo, ritrovata la 64enne scomparsa dall'ospedale Villa Sofia: sta bene

È finito l'incubo per i familiari di Maria Grazia Quartuccio, la 64enne che, martedì scorso, dopo aver firmato le dimissioni volontarie dal pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, ha fatto perdere le tracce. La donna, originaria di Altofonte e ospite di una comunità “Nonni e figli felici”, era stata portata in ospedale per alcuni disturbi, ma aveva deciso di andare via, firmando il consenso.

La comunità sarebbe stata informata 24 ore dopo le dimissioni e soltanto venerdì i responsabili della struttura avrebbero contattato i familiari che, appresa la notizia, avevano lanciato l'allarme, chiedendosi come fosse "stata fatta uscire dall’ospedale viste le patologie note ai medici e quanti l’avevano in cura". Avevano poi presentato denuncia al commissariato di polizia San Lorenzo.

Dopo giorni di angoscia, la buona notizia: Maria Grazia Quartuccio, nelle scorse ore è stata trovata presso la struttura delle sorelle missionarie di Biagio Conte. La donna sta bene, e, dopo l'abbraccio con i familiari, è stata nuovamente condotta presso la comunità “Nonni e figli felici”.