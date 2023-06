Palermo, camper in fiamme in via Baviera: dentro c'erano due bombole di gas

Paura tra gli abitanti di un residence di via Mazzarello a Palermo. Intorno alle 22 due esplosioni hanno creato il panico. Ad andare a fuoco un camper che era posteggiato in via Baviera, una strada senza uscita alle spalle del residence. Ad allertare i vigili del fuoco gli stessi residenti.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma il mezzo è stato completamente distrutto dal fuoco. All'interno del camper c'erano due bombole di gas che venivano utilizzate dai proprietari per cucinare. Ma le esplosioni sentite dai residenti sono da attribuire allo scoppio dei due copertoni posteriori. Da stabilire se il rogo sia doloso o no.

Non è la prima volta che nella zona si verificano episodi di questo tipo. Poche settimane fa un'autovettura è andata in fiamme in via Baviera.