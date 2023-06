Getta abusivamente rifiuti per strada, aggredito e picchiato da un passante a Partinico

Avrebbe gettato per strada dei rifiuti, anche ingombranti, ma qualcuno era lì, dietro l’angolo, a riprendere la scena. Così, è scoppiata una rissa tra due cittadini. L’episodio è accaduto a Partinico, in contrada Tammì. Il video è diventato virale, prima su Tik tok e poi su Facebook.

Nel filmato si vede un’auto che si avvicina a un uomo che pare stia scaricando dei rifiuti. L’automobilista lo avrebbe così rimproverato, invitandolo a portare via quanto abbandonato. Pian piano la situazione è degenerata, e uno dei due (a quanto pare residente in zona) avrebbe mollato due schiaffi intimando all’uomo che aveva gettato i rifiuti, di riportarli via. Un episodio che ha destato tanta curiosità sui social alla ricerca del video.