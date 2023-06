Anello ferroviario a Palermo, via Sicilia riapre totalmente: «Entro l'anno la stazione di viale Lazio»

Riaperta definitivamente via Sicilia, a Palermo. La strada, chiusa per sei anni e poi accessibile in parte e ristretta per altri due anni, da oggi è tornata ad essere totalmente fruibile. Per esigenze di cantiere, Comune e Rfi, in accordo, avevano recintato una limitata porzione di carreggiata sul lato destro della strada, in prossimità dell’incrocio con viale Lazio, con un passaggio pedonale anch’esso sacrificato.

Quest’area, adesso, a lavori completati, viene restituita alla città, ai commercianti e ai residenti della strada sopratutto. Ora si attende per fine anno l’apertura della stazione di viale Lazio. «Questo è il secondo lotto che tentiamo di concludere entro dicembre. Ciò significa che entro fine anno sarà attivata la fermata di viale Lazio, così come sarà aperto il tratto tra il porto e Giachery - spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando -. Manca ancora il tratto che va da piazza Politeama alla stazione Notarbartolo che è stato appena appaltato e per il quale occorrono quattro anni di lavori. Tutto l’anello ferroviario potrebbe entrare in funzione tra 5 anni complessivamente».

L’appalto, nell’ambito del completamento del passante ferroviario della città ha un valore di circa 41 milioni di euro. La fermata fa parte del più ampio progetto del raddoppio elettrificato della tratta Palermo Centrale/Brancaccio – Punta Raisi che rappresenta il principale asse di collegamento tra il capoluogo palermitano e i comuni attigui fino all’aeroporto Falcone e Borsellino, e con la provincia di Trapani.