Santuzza, Festino con dedica a Biagio Conte e don Puglisi

Terzo Millennio si occuperà per il secondo anno consecutivo del Festino. Tempi strettissimi, ma non è questa la novità, ogni anno si è arrivati sempre sul filo di lana, ma stavolta, nonostante le somme da austerity, si pensa in grande perché si tratta di un progetto che condurrà passo dopo passo a quello del Bicentenario, che cade nel 2024. E proprio per questo Andrea Peria, che ha fondato Terzo Millennio con Manuela Buttiglieri, che da settembre guida la società, ha deciso di «mettersi in aspettativa» dalla Fondazione orchestra sinfonica siciliana: in effetti il manager, nominato a fine maggio sovrintendente della Foss, non si è ancora insediato, complice una naturale querelle sulla parte contrattuale. Il primo Consiglio di amministrazione utile per ratificare la nomina sarà infatti mercoledì prossimo e Peria, in questa occasione, dichiarerà la sua disponibilità ad accettare l’incarico, ma proporrà anche di iniziare a lavorare il 16 luglio, dopo il Festino

La busta con la proposta di Terzo Millennio è stata l’unica presentata in Comune, che dota il Festino di quest’anno di una somma inferiore rispetto al passato, 285 mila euro (compresa iva): nel budget sono inseriti i fuochi, ma non il Carro a cui si sta lavorando alla Missione Speranza e Carità.

Il corteo renderà omaggio a padre Pino Puglisi e a Biagio Conte e proprio nel loro nome, la statua sarà sistemata più in basso sul carro, a livello della gente. E si spera che padre Pino, che ha raccolto il testimone di Biagio Conte, si convinca a salire sul Carro ai Quattro Canti per gridare con il sindaco l’augurio alla città, Viva Palermo e Santa Rosalia.

