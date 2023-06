Palermo, la metropolitana chiude una settimana per i lavori al raddoppio ferroviario

Disagi in vista per i passeggeri della metropolitana di Palermo. Il servizio infatti non ci sarà dal 2 al 9 luglio per i lavori del raddoppio ferroviario tra Notarbartolo e San Lorenzo, dove entrerà in vigore, proprio il 9 luglio, l'attesissimo doppio binario. Trenitalia e Rfi nei prossimi giorni comunicheranno come saranno sostituiti i treni nelle tratte in questione, molto probabilmente con dei bus. Uno dovrebbe partire dalla stazione centrale fino a Isola delle Femmine. Poi da li servizio andata e ritorno per Punta Raisi.

"Finalmente, dopo anni, sarà attivato il doppio binario da Notarbartolo a San Lorenzo - dice Giacomo Fazo, presidente del comitato pendolari Ciufer - Era ora. Non è dato sapere quale sia stato il motivo reale del ritardo, al di la delle spiegazioni di facciata. Si dovrà interrompere la linea dal 2 al 9 Luglio. Terribile, ma da fare. Per fortuna non in periodo scolastico.

Ci sarà un servizio sostitutivo da Palermo Centrale a Isola, da li il servizio metropolitano per l'aeroporto sarà attivo. Impossibile garantire il servizio urbano. Troppe variabili in ballo. Speriamo che questo doppio binario, insieme a questa incredibile iniezione di fondi aggiuntivi per le corse veloci, sia preludio per un netto miglioramento del servizio ovunque in Sicilia, al di la dei vincoli del contratto di servizio".