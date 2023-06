Palermo, bagni dello stadio in cattive condizioni: le fan di Vasco usano un sacco nero come porta

I bagni dello stadio Renzo Barbera sono in condizioni davvero indecenti. A segnalarlo alla redazione del Giornale di Sicilia online è un gruppo di ragazze che si sono recate al secondo concerto di Vasco Rossi. Le giovani fans del cantante modenese hanno inviato delle foto in cui viene mostrato uno dei bagni privo della porta. Per usufruire dei servizi igienici mantenendo la propria privacy le ragazze hanno dovuto utilizzare un sacco grande della spazzatura che hanno tenuto a turno.

Un problema purtroppo noto quello dei bagni, e non solo, che potrebbe essere risolto proprio con i proventi derivanti dalla concessione dell’impianto sportivo per l’organizzazione dei due concerti di Vasco Rossi che il Palermo Fc e il Comune di Palermo hanno deciso di utilizzare per interventi urgenti all'interno dell'impianto. A tal proposito qualche giorno fa il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla aveva detto: «La possibilità di ospitare un grande artista come Vasco Rossi è stata, lo scorso anno, per l’amministrazione un’occasione da cogliere subito. Prima di tutto, per la positiva ricaduta economica che le due date del concerto avranno sul tessuto produttivo della città che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. E poi, per la possibilità di far tornare i grandi eventi a Palermo e allo stadio Renzo Barbera, una fattispecie che non accadeva da circa 25 anni. In questo senso, i nostri uffici hanno trovato la collaborazione del Palermo Fc per ospitare i concerti, nel rispetto della vigente convenzione di concessione dello stadio. Una collaborazione, quella tra l’amministrazione e la società rosanero, che in questi mesi è andata avanti e che ha portato all’ulteriore impegno del Palermo Fc di investire il corrispettivo per l’organizzazione dell’evento in nuovi interventi di manutenzione e migliorie dell’impianto di viale del Fante, che rappresenta uno dei patrimoni più importanti della città, al quale i palermitani sono affezionati».