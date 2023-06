Auto a fuoco in autostrada, chiuso a Termini un tratto della Palermo-Catania

I vigili del fuoco di Palermo questo pomeriggio sono stati impegnati sull’autostrada Palermo-Catania nei pressi di Termini Imerese per l’incendio di una vettura in direzione del capoluogo siciliano. Per consentire alle squadre di soccorso di lavorare in sicurezza l’autostrada è stata chiusa. Auto e camion sono stati costretti ad uscire dallo svincolo della zona industriale per immettersi di nuovo a Termini Imerese. Code si sono formate in autostrada e anche nelle vie di Termini.

I pompieri sono stati impegnati per spegnere anche diversi incendi di macchia mediterranea a Trabia, Termini Imerese, Misilmeri, Partinico, Bagheria e Santa Flavia.