Vademecum per il doppio live di Vasco a Palermo, ecco la scaletta del concerto

Ci siamo. Il giorno è arrivato ed il Renzo Barbera questo pomeriggio riaprirà le porte della grande musica con le due giornate, quella di oggi e di domani dedicate a Vasco Rossi ed al suo tour per gli stadi. Un doppio live che non vedeva la rockstar nel capoluogo siciliano da 18 anni, dal Velodromo nel 2005. Ed il concerto-evento richiamerà all’interno dello stadio oltre 50 mila persone. E proprio per questo motivo l’organizzazione sta cercando di rendere il più semplice possibile l’arrivo del pubblico e l’esperienza durante il live.

Divieti

Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 6 del mattino di sabato - con l’orario che potrebbe variare in base alle esigenze - è vietata la sosta con rimozione forzata a partire da viale del Fante (in entrambi i sensi di marcia) piazza Salerno, via Villa Sofia, piazza Giovanni Paolo II, piazza San Marino, via del Carabiniere e via dei Leoni, piazzale Ambrosini, via Ammiraglio Calogero Nicastro (ma non la parte del largo Antonio Sellerio), via Ammiraglio Paolo Thaon di Revel (solo in un lato del senso di marcia), via Isaac Rabin (solo da un lato) e via Anwar Sadat.

Parcheggi dei pullman

Per la sosta dei bus, gli spazi che verranno utilizzati saranno quelli interni alla Fiera del Mediterranea che si trovano in via Anwar Sadat, 13. Parcheggio che una volta pieno vedrà il personale ed i volontari della protezione civile indirizzare i bus nelle altre zone dove parcheggiare. I parcheggi alternativi saranno piazzale John Lennon (piazzale Giotto), il parcheggio Basile ed parcheggio Nina Siciliana.

I percorsi migliori per i bus

Attesi oltre 250 veicoli e per i proveniente dalla A29 la scelta migliore sarebbe piazzale Ambrosini, nel parcheggio della stazione Francia, mentre per chi viene dalla A19, conviene andare verso la Fiera del Mediterraneo.

Il percorso migliore in auto

Chi deciderà, invece, di arrivare in auto, il parcheggio consigliato è quello di piazzale Giotto per poi raggiungere il Renzo Barbera utilizzando le linee urbane. Dal parcheggio, infatti, si può andare o a piedi (con percorsi di circa mezz’ora) o utilizzare l’autobus 544 (dalle 18 alle 21 con intervalli di venti minuti) con destinazione via Belgio.

Pre-filtraggi da imboccare

Saranno presenti tre zone di pre-filtraggio in base alla tipologia di biglietto. Infatti per i settori prato e prato gold l’accesso sarà del pre-filtraggio 1 con le barriere che si trova all’intersezione fra viale del Fante con via del Carabiniere. Per i settori tribuna centrale, laterale o Montepellegrino il pre-filtraggio da imboccare è il 2 che si trova subito dopo piazza Giovanni Paolo II, in via Cassarà. Ed il pre-filtraggio 3 che, invece, è destinato a chi ha il ticket per la curva nord e che si trova nell’intersezione piazza Salerno-viale del Fante.

Apertura dei cancelli

L’apertura dei cancelli per l’ingresso allo stadio sarà nel pomeriggio a partire dalle 15 ma scaglionato. Infatti i primi ad entrare saranno quelli del Blasco fan club a partire dalle 15 con prato gold. Poi alle 15,30 accesso prato e dalle 16 in poi per tutto il resto dei ticket.

Oggetti da non portare

Gli oggetti che non si possono portare sono tanti e, quindi, gli addetti alla sicurezza non li faranno entrare. Le bottigliette d’acqua possono accedere ma senza tappo. Per il resto non si può entrare con valigie e trolley. Bombolette spray, trombette, armi giocattolo, fumogeni, razzi da segnalazione, pietre, catene, coltelli e oggetti con punta o da taglio. Oltre che superalcolici, bottiglie in vetro e lattine. Inoltre vietati anche treppiedi e bastoni per selfie, ombrelli con punta, strumenti musicali, penne e laser e ancora droni e aeroplani telecomandati biciclette, skateboard, pattini e caschi. Inaccessibili anche tende e sacchi a pelo e spray anti-aggressione.

Zona ristoro

Per chiunque volesse, sul lato destro di piazza Alcide de Gasperi, quindi su via Cassarà sarà presente un’area ristoro.

Orario di inizio

Alle 18,45 inizierà la cantautrice ventiduenne di Pesaro, Raffi - nome d’arte di Raffaella Pierattoni - che scalderà il pubblico per circa mezz’ora. Poi per lo show principale, il pubblico dovrà attendere fino alle 21,15 circa, orario in cui Vasco Rossi, sia oggi che domani inizierà inizierà i suoi live.

La scaletta

Dillo alla luna

Stendimi

Rock ’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista

Interludio 23

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vi ve re

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley (Come nelle favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai, Il blues di una chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile romantica, Ridere di te)

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara