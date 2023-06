Palermo, rapina da 100 mila euro: arrestati due degli autori, c'è anche il basista

La polizia di Stato ha notificato a due palermitani, R.G. di 61 anni e R.S. di 59, un’ordinanza del gip di Palermo con la quale è stata disposta, per entrambi, la custodia cautelare in carcere. Sono accusati di una violenta rapina perpetrata ai danni del socio gestore della società Rete Gioco Italia srl, avvenuta a Palermo il 6 dicembre 2021.

Le indagini condotte dalla squadra mobile, coordinata dalla procura, hanno permesso di ricostruire le fasi della rapina, quando un gruppo composto da tre persone, a bordo di due motocicli, dopo avere bloccato la vettura condotta dalla vittima, si sono fatti consegnare una valigetta contenente la somma di circa 104.000 euro in contanti, che l’uomo doveva depositare alle poste di via De Gasperi. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e il racconto della vittima, gli agenti sono riusciti a risalire a R.G. quale ideatore del colpo e dipendente della società di scommesse. In sostanza, ha reso possibile la rapina a colpo sicuro.

Fondamentali anche i tabulati telefonici che hanno evidenziato infatti la strettissima correlazione tra gli appostamenti dell’indagato, gli spostamenti della persona rapinata e i movimenti degli autori della rapina, che ricevevano dal basista gli aggiornamenti in tempo reale sui movimenti della vittima e sull’utilizzo della valigetta per conservare il denaro.