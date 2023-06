Palermo, la visita di Mattarella e del Re di Spagna: cambia la viabilità dal 25 al 28 giugno

Dopo le modifiche alla viabilità del traffico per Vasco Rossi a Palermo ci saranno, nei prossimi giorni, altre limitazioni della circolazione veicolare in varie vie e piazze in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Re di Spagna, Felipe VI, e del presidente portoghese Marcelo Rebelo De Sousa in occasione del XVI simposio Cotec Europa, per il 26 e 27 giugno. L'ordinanza numero 878 è stata firmata dal capo area, Sergio Maneri.

Divieti di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle 7 del 25 giugno alla mezzanotte del 28 giugno in via Roma, nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Principe Granatelli

- Via Mariano Stabile, nel tratto compreso tra via Roma e via Wagner e via Roma e via Michele Amari

- Via Wagner, nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Principe di Granatelli

- Via Principe di Granatelli, nel tratto compreso tra via Wagner e via Roma;

- Foro Umberto I, nel tratto compreso dalla strada laterale adiacente NH Hotel dal civico 21 dopo Porta dei Greci all'angolo con via Lincoln e nel tratto compreso da Porta Felice carreggiata lato monte fino a via Lincoln

- Via Lincoln, nel tratto compreso tra Foro Umberto I ed il civico 13

- Traversa di accesso a corsia laterale altezza ristorante Kalhesa; area antistante Istituto Padre Messina.

Per il 26 giugno invece divieti di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle 7 alle 22 dello stesso giorno in via Matteo Bonello, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e l'interruzione per lavori, in via dell'Incoronazione, in piazza Sett'Angeli, in via Simone di Bologna

- Via SS. Salvatore

- Piazza Marina

- Via del 4 Aprile

- Via Alloro, nel tratto compreso tra via Torremuzza e via della Vetriera

- Salita Mura delle Cattive

- Foro Umberto I, nel tratto compreso tra piazza Tonnarazza e via Lincoln;

Divieti dalle 7 del 26 giugno alle 7 del 27 giugno in via Tasso, nel tratto compreso tra via Pipitone Federico e via Giusti nel tratto compreso tra via Torquato Tasso e via Libertà

- Via Tommaso Gargallo, nel tratto compreso tra via Libertà e via Vincenzo Di Marco

- Via D'Annunzio, nel tratto compreso tra via Libertà e via Ugo Foscolo; via Ugo Foscolo, nel tratto compreso tra via Giusti e via D'Annunzio.

Divieti di sosta dalle 13 del 26 giugno alle 18 del 27 giugno in via Volturno, nel tratto compreso tra via Salesio Balsano e piazza Verdi

- Via Pignatelli Aragona, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Generale Magliocco

- Piazza Verdi retro del teatro Massimo intera area parcheggio riservata all'Arma dei carabinieri

- Via Cavour, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Roma

- Via Rossini, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Scarlatti

- Via Donizetti, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Scarlatti

- Via Alberto Favara, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Scarlatti.

Divieti di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, dalle 7 del 26 giugno alle 18 del 27 giugno anche in piazza della Vittoria.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali. Gli ufficiali e gli agenti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento. Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.