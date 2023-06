Palermo, crolla il palazzo dell'ex hotel Adamo a Ballarò. I residenti: "Siamo in pericolo"

Attimi di paura questa mattina tra i residenti di via delle Case Nuove, nel quartiere di Ballaró dove alle 8.30 circa è crollato un edificio. Si tratta dell'ex hotel Adamo chiuso dagli anni '60. Lunedì scorso c'erano state le prime avvisaglie quando abitanti della zona avevano chiamato i vigili del fuoco avendo notato un rigonfiamento sulla parete della palazzina a due piani. Non è bastato metterlo in sicurezza con delle reti metalliche. Stamattina, infatti, l'edificio è imploso.

"Ero a casa e ho sentito un forte botto - racconta un uomo che abita a pianterreno, proprio davanti al palazzo caduto. Ho aperto le tapparelle delle persiane e ho visto una nuvola di fumo. Poi sono arrivati vigili, polizia, perfino i cani per accertare la presenza di persone sotto le macerie. Per fortuna - continua l'uomo - in quel momento non passava nessuno. Non possiamo peró stare con la paura di un nuovo crollo, siamo in pericolo. Spero che il Comune intervenga subito".

La strada che da un lato porta in via Maqueda e dall'altro in via Giovanni Naso, è stata chiusa con new jersey di plastica e il transito alle auto e alle persone è stato inibito con cartelli di divieto di accesso. Sul posto anche i tecnici dell'edilizia degradata del Comune di Palermo che dovranno stabilire chi dovrà intervenire. Intanto i cartelli e i new jersey, dopo poche ore, sono già stati spostati e sono in tanti a passare dalla strada inibita al traffico nonostante il pericolo.