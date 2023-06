Maturità, il direttore dell'ufficio scolastico tra gli studenti a Palermo: «Inizia una nuova fase della vita»

«In bocca al lupo in questo momento di passaggio. Si apre una nuova fase della vostra vita. Auguri a tutti e a tutte». Sono le parole del direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, che, nel primo giorno di esami di maturità, ha portato il suo saluto agli studenti e alle studentesse dell’istituto nautico Gioeni - Trabia di Palermo, abbracciando in maniera simbolica l’intera comunità scolastica.

«In una giornata talmente importante non potevo non essere presente per testimoniare un po' di vicinanza ai ragazzi che stanno vivendo sicuramente momenti di tensione – commenta il direttore -. Ce lo ricordiamo tutti. Un anno fa si discuteva sull’uso della mascherina, oggi questo per fortuna lo abbiamo dimenticato perché appartiene al passato».

In attesa del suono della campanella, i ragazzi che tengono in mano i loro dizionari, si confortano a vicenda e manifestano ansia, tensione, emozione, tutti sentimenti legittimi dinanzi ad una prova importante. «Spero vada tutto bene e darò il meglio di me», dice Francesca Balistreri che immagina e spera di trovare all’apertura dei plichi Svevo e Pirandello. Per il tema di attualità il cambiamento climatico o l’intelligenza artificiale.

Andrea Capizzi sorridendo dice: «Se l’esame di maturità fosse stato come gli ultimi anni, solo con la prova orale, sarebbe stato più semplice ma ci adeguiamo e facciamo il nostro dovere». A sostenere il figlio, emozionata anche lei, Rosaria Federico, mamma di Christian Tumminello. «Stiamo cercando di farci forza l’uno con l’altra. È un percorso che abbiamo fatto tutti ed è giusto vivere queste grandi emozioni».

Il dirigente scolastico Antonio Tommaselli vive oggi una tripla emozione. «Sono padre di un figlio che oggi fa i suoi esami di maturità al liceo scientifico. Ieri sera l’ho supportato, si è incontrato con gli amici e hanno intonato la canzone di Venditti Notte prima degli esami. Stamattina sono preside e insieme a tutto lo staff ho fatto in modo che ai ragazzi non manchi nulla per vivere questo esame in piena serenità. E sono anche presidente di commissione al liceo classico Vittorio Emanuele II. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi, compreso il mio, che possa essere un giorno da ricordare con gioia».

Nel video Giuseppe Pierro, Antonio Tommaselli, Francesca Balistreri, Andrea Capizzi, Rosaria Federico e Christian Tumminello.