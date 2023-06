La posidonia prolifera nelle spiagge di Aspra, il Comune di Bagheria corre ai ripari

La posidonia invade anche le spiagge ad Aspra e il Comune di Bagheria corre ai ripari prima che l'estate entri nel vivo. Se a Sferracavallo e a Mondello l'intervento di rimozione partirà domani, nella borgata bagherese le operazioni dovranno ancora essere fissate.

La posidonia oceanica, pianta marina endemica del mar Mediterraneo presente lungo molte aree costiere italiane, in genere tende a proliferare fino a formare vere e proprie praterie su fondali sabbiosi e nelle acque più limpide. Ma, come ha precisato il Comune, una diffusione così rapida come sta avvenendo sulle spiagge di Aspra, crea disagi e proteste tra i bagnanti che frequentano le spiagge.

L'assessore competente Andrea Sciortino ha chiesto una verifica agli uffici tecnici comunali invitandoli, se è il caso, a rivolgersi alla Regione Siciliana, all'assessorato Ambiente e al Demanio marittimo.

«Sebbene la presenza della posidonia è considerata un buon indicatore della qualità delle acque marino–costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali - si legge in una nota dell'amministrazione comunale -, le foglie che naturalmente cadono dalla pianta arrivano sulle spiagge in seguito a mareggiate e formano accumuli anche imponenti, fino ad alcuni metri di altezza». Sciortino ha così sollecitato gli uffici per verificare possibili soluzioni senza creare danni all'habitat.

Lungo il porticciolo di Sferracavallo e sul litorale di Mondello, invece, già domani partirà l'intervento di rimozione, realizzato dalla Rap, su richiesta dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Palermo.