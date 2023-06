Palermo, prende forma l'enorme palco che ospiterà Vasco Rossi

Il palco che ospiterà Vasco Rossi al Renzo Barbera inizia a prendere forma. È lungo 50 metri e largo poco più di una ventina. I concerti, secondo i calcoli dell'organizzazione, avranno un ritorno economico per la città di circa venti milioni di euro. Soldi che piovono direttamente nelle casse di alberghi e ristoranti, che da settimane registrano il sold out per le date che ruotano intorno al 22 e 23 giugno. In totale, saranno all'incirca 74 mila i fan del Blasco, che all’unisono canteranno a squarciagola le sue canzoni.

Numeri che hanno messo subito in moto l’amministrazione comunale in cerca di una soluzione per il trasporto e il parcheggio dei mezzi, ma Costa avverte: «I servizi navetta per questi eventi non funzionano, noi su 74 mila persone abbiamo segnalato i flussi, cioè da dove arrivano».

Nel frattempo, proseguono le operazioni di allestimento del palco. Al lavoro sotto il sole, gli operatori montano la piattaforma che ospiterà l’artista di Zocca, come fosse un puzzle: «Abbiamo iniziato stamattina - spiega Costa - ieri abbiamo messo dei pannelli per proteggere il prato. Stiamo lavorando incessantemente per essere pronti per giovedì, quando ospiteremo le prime 37 mila persone».