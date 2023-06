Il colpo in banca a Palermo: ora si cerca il basista che ha aiutato i rapinatori

La procura e i carabinieri sono a caccia di un basista che ha aiutato il commando di rapinatori entrati in azione giovedì nella filiale della Bpm di via Serradifalco, a Palermo. Una banda del buco, che ha sfondato il muro accanto alla vasca dell’autoclave del garage del palazzo aprendosi un varco in una zona strategica della banca: il pianerottolo che porta allo scantinato che ospita l’archivio e le cassette di sicurezza. Un dettaglio non da poco per mettere a segno il colpo che ha consentito ai cinque rapinatori di agire in modo mirato anche nella scelta delle cassette di sicurezza da aprire con un piede di porco per svuotarle: hanno tentato di aprire solo alcune delle diverse cassette, come se fossero informati già quali custodivano oggetti preziosi o gioielli. Il conteggio del bottino è ancora in corso nella filiale.

Il servizio di Umberto Lucentini sul Giornale di Sicilia in edicola