Misilmeri, recuperata la refurtiva rubata da tre minorenni al palazzetto dello sport

Tre minorenni sono stati sorpresi nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport di Misilmeri. Nel corso delle perquisizioni in casa di uno degli indagati i militari, coordinati dalla procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna, hanno trovato materiale sportivo che era stato rubato nella struttura: 40 cinesini, (piccoli coni per allenamento) 27 casacche, 2 palloni, 1 pompetta per gonfiare con spillo, 1 sacca e 1 borsone, tutti oggetto di furto, rubati nella struttura del Comune.

In casa di un secondo ragazzo è stato scoperto che l’abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica. I due genitori di 54 anni il padre e 46 anni la madre entrambi di Misilmeri sono stati arrestati. Un terzo minorenne è stato trovato in possesso di una dose di hashish.