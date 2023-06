Palermo, sorpreso a rubare in un bar: si nasconde sotto un bancone, ma viene arrestato

I carabinieri della stazione di Palermo Oreto del comando provinciale dell’Arma hanno arrestato un palermitano, di 48 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di furto aggravato ed evasione.

L’uomo avrebbe forzato la porta d’ingresso di un bar, nei pressi della Stazione, introducendosi all’interno dell’attività e rubando alcolici e il denaro presente in cassa. I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno bloccato il ladro che aveva tentato invano di nascondersi sotto un banco in acciaio nella cucina della caffetteria. La perquisizione personale dell’indagato ha consentito di recuperare la refurtiva, restituita al proprietario del bar, nonché una dose di crack per la quale l’arrestato è stato inoltre segnalato alla d Prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arresto dell’uomo è stato convalidato e il Giudice per le indagini Preliminari ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.