Palermo, i ladri spaccano la vetrina di un bar: furti anche in due studi medici

Tre furti a Palermo ai danni di un bar tabacchi e due studi medici. I ladri hanno preso di mira il Caffè Liberty di via Giovanni Villani, traversa di via Altofonte. È il terzo colpo in pochi mesi sempre allo stesso esercizio commerciale.

Due ladri sarebbero entrati in azione, come mostrano le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Con una grossa pietra hanno sfondato la vetrina. In pochi minuti hanno portato via sigarette e soldi. Altri due colpi sono stati messi a segno in uno studio medico in via Pacini e in uno studio dentistico nella zona di via Oreto. I medici hanno trovato gli studi a soqquadro. Sono da quantificare i danni e stabilire cosa abbiano rubato i ladri. Sui furti indagano polizia e carabinieri.