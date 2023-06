Palermo, a luglio la parziale apertura della settima vasca di Bellolampo

«Stiamo dialogando con Comune e Regione. C’è stata massima disponibilità. Si parla di ricorrere al lavoro su doppi turni, in modo da potere traghettare il passaggio dalla quarta alla settima vasca in maniera indolore». È quanto dice Giuseppe Todaro, il presidente della Rap, azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Palermo sulla situazione della discarica di Bellolampo.

«Stiamo facendo le misurazione della quarta per capire la reale saturazione dell’impianto. Speriamo di avere questi dati nei prossimi giorni. Realisticamente, per la prima tranche della nuova vasca si parla di luglio. Chiaramente gli attori coinvolti sono tanti. Noi siamo spettatori e stimolatori di questo percorso. Vorremmo evitare gli extra costi, anche se per pochi giorni ci potrebbero essere». Il presidente di Rap dedica poi una battuta sul tema della tenuta dei conti.

«Sui bilanci, posso assicurare che si sta facendo il massimo sforzo - aggiunge Todaro - Oggi mi sento di dire che i bilanci del 2021 e 2022 hanno le carte sono in regola. Per il futuro, ne parleremo nel nuovo piano industriale. Ma, con riferimento al passato recente, il bilancio 2022 verrà chiuso con grande attenzione da parte del personale amministrativo e dirigenziale di Rap. Poi dobbiamo migliorare mille cose. Lo sappiamo, stiamo lavorando».