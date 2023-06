Palermo, il corteo contro la malamovida: si passerà da via Maqueda, evitata la chiusura di via Roma

Fissato il percorso del corteo organizzato dai residenti della Vucciria e di altre zone del centro storico di Palermo per protestare contro la malamovida. Sarà evitato il passaggio da via Roma, tranne che per un brevissimo tratto, quello iniziale. Così si eviterà la chiusura della strada: un provvedimento preso per non gravare ulteriormente sul traffico, già congestionato dai lavori nel sottopassaggio di via Crispi, tanto che da tempo in via Roma, direzione stazione-via Cavour, è stata sospesa la Ztl.

Il Comune ha previsto che domani, lunedì 12 giugno, il corteo segua questo itinerario: partenza da piazza Giulio Cesare (stazione centrale), via Roma, via Trieste, via Pavia, via Torino, via Maqueda, piazza Verdi, via Cavour. Destinazione finale la sede della prefettura.

La manifestazione prevede alle 11 il concentramento in piazza Giulio Cesare, sotto la guida del presidente della Prima circoscrizione Giovanni Bronte e dal suo vice Antonio Nicolao. Parteciperanno alcune associazioni, come Città Sicura, Caracciolo e associazione Calapanama. Ci saranno anche privati che hanno comprato immobili nel centro storico. Il motivo della protesta è la richiesta di controlli per la sicurezza e per contrastare il disturbo della quiete pubblica per la musica diffusa di notte anche e soprattutto dagli abusivi, in particolare alla Vucciria.

