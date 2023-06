Mondello invasa da rifiuti, l'appello dell'attore Vassallo: "Ci vuole la differenziata"

Rifiuti in strada in una delle perle di Palermo, quella Mondello che con l'estate ormai alle porte sta iniziando ad accogliere turisti e non solo. Lo denuncia in una stories di Instagram l'attore Alessio Vassallo, che fa un appello al sindaco Lagalla affinchè non si vedano più scene del genere in giro per la città.

"Signor sindaco, mi rivolgo a lei. So che è arrivato da poco e quindi ha il massimo della fiducia, delle nostre speranze, però ci dia una mano - dice nel video l'attore -. Non è possibile che Mondello, che è appunto una perla, dovrebbe essere proprio il centro del turismo palermitano, non c’è la raccolta differenziata. Vengono persone da fuori a buttare materassi, televisioni. Mettete la raccolta differenziata qui a Mondello. Molti da fuori pensano che sia un paese ma questo è un quartiere di Palermo che dovrebbe essere punto nevralgico del turismo palermitano, soprattutto d’estate, abbandonato a se stesso. Vi prego un intervento, portare intanto la raccolta differenziata”.

Vassallo continua: "Parlate tutti di turismo, ma come come fate a mettervi in bocca la parola turismo? In una Mondello che dovrebbe essere una perla, è tutta distrutta. È una vergogna".

