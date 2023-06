Stretta sulle baby gang a Palermo, il questore Laricchia: «Ma la gente ci aiuti di più»

«L’attenzione sulla movida è altissima e non abbiamo mai smesso di lavorare con impegno per individuare e isolare violenti e criminali ma anche per garantire il rispetto delle regole nei locali e nelle strade della vita notturna». Il questore Leopoldo Laricchia, dopo l’indagine della squadra mobile sulla baby-gang entrata in azione in via Candelai, auspica che i risultati dell’inchiesta interrompano gli episodi violenti nel centro storico, così come avvenuto quando venne sgominato il cosiddetto gruppo Arab-Zone.

Dottore Laricchia, rapine e pestaggi nelle notti dei fine settimana destano non poco allarme. L’escalation di violenza giovanile può essere attribuita anche al dilagante consumo di alcol e droga pure tra i giovanissimi?

«Condivido questa analisi e proprio alla luce dei pesanti episodi in centro la polizia e le altre forze dell’ordine sono concentrate sul fenomeno con il massimo delle forze. Solo dall’inizio dell’anno, sono stati impegnati 606 agenti, 358 carabinieri, 124 finanzieri e 82 vigili. Un numero cospicuo di uomini impegnato non solo sul fronte della prevenzione dei reati ma anche su quello della gestione dei locali. Abbiamo chiuso 15 locali per diversi giorni e fatto segnalazioni al Comune per la revoca di cinque licenze a personaggi con precedenti penali. Lo sforzo organizzativo è grande e miriamo a perfezionare la macchina dei controlli per garantire sicurezza ai cittadini e porre un argine all’illegalità. Su questo fronte si lavora anche al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica».

L'intervista di Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

