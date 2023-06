Avevano 8 chili di hashish nascosti in soffitta, arrestati madre e figlio palermitani a Bologna

Aveva adibito un'ex sala fitness a nascondiglio per la droga, che conservava anche in casa, con l'aiuto della madre. Per questo un uomo di 31 anni, residente nel quartiere Savena, e una donna di 51 anni, domiciliata a Rastignano, entrambi palermitani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il tutto è avvenuto al termine di un accurato controllo dei carabinieri, insospettiti dall'atteggiamento del trentunenne che in compagnia di un'altra persona, un trentunenne nato a Bologna per ora risultato estraneo ai fatti, stazionava con fare sospetto davanti alla serranda abbassata di un locale, adesso chiuso, ma in precedenza adibito a sala fitness. L'uomo alla vista dei militari dell'Arma è subito apparso agitato spiegando di avere in uso il locale, di proprietà del patrigno. La spiegazione non ha convinto i carabinieri che hanno deciso di perquisire il negozio trovando all'interno un'ottantina di panetti di hashish sottovuoto, dal peso complessivo di circa 8 chili, nascosti nella soffitta con anche materiale per il confezionamento della droga.

