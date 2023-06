Palermo, maestra investita davanti alla scuola Garzilli: «Ha sbattuto la testa»

Paura davanti ad una scuola elementare di Palermo questa mattina a causa di un incidente che ha coinvolto una maestra dell'istituto Nicoló Garzilli.

Intorno alle 8, mentre alunni, insegnanti e personale scolastico stavano entrando a scuola per una delle ultime giornate di lezioni dell'anno, una Smart ha investito la maestra che stava attraversando la via Isonzo.

La donna, a quanto sembra, si trovava sulle strisce pedonali: "Per fortuna la maestra non ha riportato gravi conseguenze - rassicura la dirigente -. Ha un bernoccolo perché ha sbattuto la testa ed è in ospedale col marito per accertamenti, ma dopo essere stata investita si è rialzata da terra con i suoi piedi e questo mi tranquillizza".

Davanti alla scuola, dopo l'investimento, sono giunte un'ambulanza e la polizia municipale che stabilirà la dinamica esatta dell'incidente.

