Tre città siciliane tra le dieci più trafficate d'Italia: Palermo, Messina e Catania nella top ten

Ci sono tre siciliane nella classifica delle città più trafficate d'Italia del 2022, stilata da Tom Tom Index. Quarta Palermo, che si piazza dopo Milano, Roma e Torino, seguita da Messina, al quinto posto, e Catania, al sesto posto.

Milano, dove gli automobilisti viaggiano in media a 18 chilometri orari per via degli imbottigliamenti, è la quinta tra le città più lente al mondo: per percorrere 10 chilometri ci vogliono in media 27 minuti e 30 secondi. Ogni anno un automobilista passa 259 ore nel traffico generato dalla città della Madonnina. Prima del capoluogo lombardo nella top five ci sono Londra (Inghilterra), Bengaluru (India), Dublino (Irlanda) e Sapporo (Giappone). Nella classifica mondiale Palermo si piazza alla posizione numero 66, seguita da Tel Aviv (Israele), Varsavia (Polonia) e Santiago (Cile).

A Palermo mediamente un automobilista perde 188 ore in mezzo al traffico, con una velocità media di 25 chilometri orari, per fare dieci chilometri impiega mediamente 20 minuti e 10 secondi. Questo, ovviamente, nelle ore di punta.

Roma si piazza al dodicesimo posto della classifica mondiale con 25 minuti e 40 secondi per percorrere 10 chilometri, 233 ore perse nel traffico e una velocità media di 20 chilometri orari. Quindicesima piazza globale per Torino: 25 minuti per fare 10 chilometri, con una media di 21 chilometri orari e 224 ore trascorse alla guida

