Tenta di rapinare un’agenzia di scommesse a Palermo, messo in fuga dai fumogeni

Tentata rapina ad una agenzia di scommesse a Palermo. Un giovane ha fatto irruzione con la pistola in pugno e il volto coperto da un casco minacciando i dipendenti del centro Goldbet in via Vaccarini. Solo la prontezza di riflessi dei dipendenti lo ha messo in fuga.

Uno degli impiegati ha azionato l’antifurto con i fumogeni e il rapinatore è scappato. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

