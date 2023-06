Palermo, scoperta una serra di marijuana dietro il dormitorio di via Messina Marine

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dalla polizia a Palermo, in un casolare che si trova dietro un dormitorio comunale, nella zona di via Messina Marine. I poliziotti hanno sequestrato circa 80 piante di cannabis che erano state coltivate nei vasi con un impianto idrico, di illuminazione e di areazione ben congegnato dentro il piccolo casolare apparentemente abusivo in via Giuseppe Bennici, a pochi passi dalla «Casa di Aldo». Richiesto un accertamento ai vigili urbani per chiarire chi sia eventualmente il proprietario della struttura o chi ne possa avere la disponibilità.

