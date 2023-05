Palermo, la sede della Guardia marina nazionale in un bene confiscato alla mafia

La sede della Guardia marina nazionale in un bene confiscato alla mafia. L’organizzazione di volontariato, che tra i suoi scopi principali ha la tutela e la valorizzazione del mare e delle sue spiagge, trasferisce la sua sede a Romagnolo, in via Messina Marine, a Palermo. Ad assegnare il bene è stato il Comune di Palermo.

All’evento presente anche il Sindaco Roberto Lagalla che ha ringraziato il Presidente della Guardia marina nazionale Giampaolo Cervone e i volontari per il prezioso lavoro, confermando la disponibilità dell’amministrazione ad avviare un rapporto di collaborazione ancora più intenso e strutturato.

Presenti anche il Consigliere comunale Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana a Palermo, il consigliere comunale della Dc Viviana Raja, il presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico ed i consiglieri della seconda circoscrizione Alessandro Gandolfo, Giuseppe Piazzese e Giovanni Colletti.

"Fin dal mio insediamento ho lavorato al fianco della Guardia Marina Nazionale per far sì che venisse sbloccato definitivamente l’iter burocratico per giungere all’assegnazione di questo bene confiscato - dichiara Domenico Bonanno - un segnale importante che è arrivato in pochissimo tempo e per il quale ringrazio l’amministrazione e gli uffici. Da oggi Palermo avrà un nuovo presidio di legalità, cultura e amore per il mare. Questo luogo e i volontari dell’organizzazione sono già diventati un punto di riferimento per tutto il quartiere e sono certo che sapranno dare un contributo importante per rimettere al centro l’importanza del mare in una città come la nostra, contribuendo a far rinascere nei cittadini un senso di appartenenza e di amore verso Palermo e la sua costa. Anche grazie al loro impegno e alle loro attività continueremo a lavorare per la valorizzazione della costa sud. I volontari dell’organizzazione e i cittadini potranno continuare a contare sul mio e nostro apporto, che per iniziative del genere non mancherà mai. Un ringraziamento anche al consiglio della seconda circoscrizione per aver da subito supportato questo importante e ambizioso progetto”.

A margine dell’evento, Giampaolo Cervone, presidente della guardia marina nazionale ha voluto ringraziare il Sindaco ed il consigliere Bonanno per la presenza costante, la disponibilità e l’aiuto che oggi ha permesso di trasformare un sogno in realtà ed il Consiglio della seconda circoscrizione per aver supportato il progetto: “la nostra organizzazione continuerà a lavorare per il territorio ed al fianco delle istituzioni per tutelare e valorizzare il bene più prezioso che abbiamo: il nostro mare”.

