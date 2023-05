Palermo, il collaboratore di giustizia Geraci: «Mi hanno tolto la protezione»

Il collaboratore di giustizia palermitano Alfredo Geraci spiega la sua scelta di non parlare più ai processi, dice di sentirsi abbandonato dallo Stato e di non godere più della protezione. «Ci hanno abbandonato, io, mia moglie e i nostri tre figli viviamo in condizioni di grande indigenza e di paura perché potremmo essere facili bersagli di quanti si vogliono vendicare per le dichiarazioni che ho reso. Non abbiamo soldi e hanno bloccato anche la pensione che spetta alla mia bambina malata».

Un servizio sul Giornale di Sicilia in edicola

