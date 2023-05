Petralia, motociclista cade durante un tour sulle Madonie: è grave

Un grave incidente con la moto, l'ennesimo della giornata in Sicilia, è avvenuto stamani nei pressi di Petralia Soprana, in provincia di Palermo. Un centauro che stava facendo un tour con altri motociclisti sulle Madonie è caduto in località Salinella, la strada provinciale che dalle Petralie porta a Ganci.

Pare che il motociclista sia caduto da solo, non sarebbero quindi coinvolti altri veicoli. Un incidente che gli ha causato gravi conseguenze. Sulle Madonie è atterrato un elicottero del 118 che ha imbracato la vittima del sinistro e l'ha condotta in volo al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana.

