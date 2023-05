Palermo, il pentito di Porta Nuova Geraci protesta: «Non parlo più, ho paura»

Nessuno se lo aspettava. È apparso, collegato in videoconferenza da un sito protetto, all’udienza del processo D’Amico - una trentina di imputati che rispondono di fatti di droga - e lì Alfredo Geraci ha spiazzato tutti. L’ultimo pentito del clan di Porta Nuova, dopo aver riempito pagine e pagine di verbali con i magistrati della Procura, ha deciso di tenere la bocca chiusa. Per protesta. Al presidente della seconda sezione penale, Roberto Murgia, ha detto chiaro e tondo che si rifiuta di rispondere alle domande perché si sente abbandonato dallo Stato e ha paura per la sua famiglia. Fine delle trasmissioni.

Ma cosa c’è dietro questo rifiuto? La rimostranza dell’ex uomo d’onore si potrebbe leggere come una risposta alla revoca del programma di protezione, che tocca a chi collabora con la giustizia. Un beneficio che Geraci avrebbe perso a dicembre dello scorso anno. Secondo l’apposita commissione del Viminale, in più occasioni si sarebbe fatto beffe del codice di condotta che i collaboranti, per legge, devono osservare, ad esempio non incontrando né discutendo con pregiudicati. In particolare a inchiodarlo ci sarebbe un’intercettazione, in cui si scambia messaggi con un detenuto agli arresti domiciliari, Giovanni Rao.

