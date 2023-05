Incidenti a Palermo, due persone ferite e disagi per il traffico

Incidenti questa mattina a Palermo, con due persone che sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave. Il primo scontro, tra due auto, intorno alle 8, in via dei Nebrodi, nella zona di viale Strasburgo. Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, la causa sarebbe riconducibile ad un'incomprensione tra i due automobilisti. Un uomo è stato medicato dal personale del 118, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Altro incidente in via Sammartino, in centro città, coinvolte un'auto e uno scooter. L'uomo in sella al due ruote è rimasto ferito ed è stato trasportato, in codice giallo, al "Civico". Anche in questo caso intervento della polizia municipale, che ha anche diretto il traffico, che ha subito qualche rallentamento.

