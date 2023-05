Volo sostituito, ma all'avvocato palermitano il risarcimento arriva solo in parte

Il giudice di pace condanna la compagnia aerea al risarcimento del biglietto e al pagamento della notte in albergo in seguito allo spostamento del volo di ritorno, ma la stessa compagnia compensa solo le cifre per il trasporto e non quelle del pernottamento e neanche quelle della registrazione della sentenza. Unica strada sarebbe quella di una causa in Francia. È la storia in cui è incappato un legale palermitano, Marco Favarò, che, insieme alla sua famiglia, aveva deciso di trascorrere la scorsa estate alcuni giorni a Parigi partendo dal capoluogo con un vettore low cost.

In particolare, Favarò e famiglia sono stati contattati tramite sms dalla compagnia Transavia che ha comunicato l’annullamento del volo di ritorno verso Palermo e la sostituzione con un nuovo volo che sarebbe decollato il giorno successivo. Ai Favarò non è rimasto altro da fare che prenotare una notte in più. Al momento della partenza del volo di ritorno un’altra sgradita sorpresa: il posto a suo tempo prenotato (e per cui si era pagato un sovrapprezzo) non era stato rispettato. Arrivati a Palermo, l’unico modo per richiedere i danni per i disagi (secondo le norme vigenti) è stato quello di fare ricorso al giudice di pace, «notificando gli atti in Francia dal momento che la compagnia aerea non ha un riferimento legale in Italia», spiega Favarò. La sentenza del giudice di pace Raffaela Piro della quarta sezione del tribunale civile ha condannato la compagna al risarcimento di 250 euro ciascuno per i tre passeggeri, ai sensi del regolamento europeo che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; il risarcimento del sovrapprezzo del biglietto e quello della notte in albergo oltre alle spese legali di registrazione della sentenza. «In totale 2.130 euro ma hanno pagato solo 792 euro». dice Favarò.

