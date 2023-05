Palermo, l'accoltellamento in via Loria: «Mi sono difeso, mi avevano circondato»

È comparso davanti al giudice l’uomo accusato di avere accoltellato il vicino di casa in via Loria, nel quartiere Montepellegrino di Palermo. S. D. S. di 52 anni, che si trova in arresto, ha risposto alle domande del gip Maria Cristina Sala e ha ammesso di avere impugnato il coltello e di avere sferrato le coltellate contro l’uomo di 42 anni, ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Villa Sofia.

L’indagato, assistito dall’avvocato Filippo Gallina, ha detto di essersi visto circondato da diverse persone e di essersi sentito minacciato. Così, ha impugnato la lama per difendersi. L’accusa è stata rappresentata dal pm Luisa Bettiol. Il giudice si è riservato di decidere sulla misura cautelare. Al centro della vicenda ci sarebbero apprezzamenti sull’aspetto fisico dei familiari.

