Spaccio di droga e vandalismo al Palasport di Misilmeri, denunciati tre minorenni

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno individuato e denunciato 3 minorenni con l’accusa di spaccio e invasione di terreni o edifici. I militari dell’Arma, appostati all’interno del Palasport, hanno sorpreso i tre ragazzini che, avrebbero scavalcato le grate esterne dell’edificio e danneggiato la porta d’ingresso della struttura accedendovi abusivamente.

A seguito di perquisizione personale, uno dei tre minorenni, è stato trovato in possesso di 12 grammi di stupefacente, destinato alla vendita al dettaglio in quanto già diviso in 5 dosi tra hashish e marjuana. Il giovane, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

L’intervento dei carabinieri era stato predisposto dopo i numerosi danneggiamenti verificatisi nelle ultime settimane all’interno del Palazzetto dello Sport e le segnalazioni di numerosi cittadini.

