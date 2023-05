Si è spento Lorenzo Salamone: cinquant'anni di cronache da Monreale per il Giornale di Sicilia

Si è spento ieri, all’età di 91 anni, Lorenzo Salamone, firma storica del Giornale di Sicilia, come corrispondente da Monreale. Se lo è portato via una lunga malattia contro cui aveva combattuto negli ultimi tempi, che ne ha progressivamente fiaccato le condizioni di salute.

Per quasi cinquant’anni ha raccontato la vita monrealese, firmando, fin dai primi anni Settanta, migliaia di articoli: dalle sorti della squadra di calcio locale alle vicende politiche, ai tanti fatti di cronaca della cittadina normanna. Innumerevoli i sindaci e le amministrazioni comunali di cui è stato valido interlocutore nel corso della sua attività di cronista. Il suo pallino era la salvaguardia del centro storico monrealese ed in particolare della zona monumentale, per la cui tutela ha condotto numerose ed accese battaglie, soprattutto in favore della pedonalizzazione. Ben prima della proclamazione dell’inclusione nel patrimonio Unesco del Duomo normanno. Nella cittadina, inoltre, era universalmente conosciuto per essere stato il titolare della storica «Torrefazione Portorico» di piazzetta Arancio, che ha gestito per diversi anni.

«Con la scomparsa di Lorenzo Salamone, giornalista storico e corrispondente del Giornale di Sicilia – ha voluto ricordarlo il sindaco, Alberto Arcidiacono – la città di Monreale perde un cittadino serio che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia e all’informazione della città. Lorenzo Salamone ha raccontato e documentato le diverse stagioni e i grandi momenti della storia della nostra della nostra città con grande entusiasmo e passione civile. È stato sempre disponibile con le istituzioni ed ha condiviso un rapporto di grande collaborazione con tutte le amministrazioni che si sono succedute. È stato sempre aperto e disponibile con tutti mettendosi sempre al servizio della comunità».

Lorenzo Salamone lascia la moglie Antonietta, i figli Annamaria, Pinuccia e Piero e i nipoti. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio (24 maggio), alle 15, nella chiesa di San Castrense a Monreale. Ai familiari le condoglianze del Giornale di Sicilia.

