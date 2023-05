Palermo, pirata della strada investe bimbo e fugge: individuato e denunciato

Un bimbo di sei anni è stato investito ieri sera in via Marchese di Roccaforte, a Palermo, da un pirata della strada. L'automobilista, un quarantenne, è fuggito senza prestare soccorso.

Il piccolo è stato ferito alla mano ed è stato medicato a Villa Sofia. I genitori hanno lanciato l'allarme subito dopo l'incidente, fornendo la targa del veicolo coinvolto, un'Audi, e in poco tempo la polizia municipale e i carabinieri hanno rintracciato il pirata della strada.

L'uomo è stato sottoposto ad alcol test, risultando positivo. Il quarantenne dovrà dunque rispondere anche in guida in stato di ebbrezza oltre che di omissione di soccorso.

Ieri stato stato individuato, grazie alle indagini dei carabinieri del comando di Carini, coadiuvati dai colleghi della stazione di Terrasini, il pirata della strada che venerdì scorso con il suo suv si è scontrato con uno scooter guidato da due ragazzi a Terrasini, nel Palermitano. Il conducente dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 23.30 all'incrocio tra via Roma e via Vittorio Emanuele, non si era fermato a prestare soccorso e fuggendo aveva fatto perdere le sue tracce.

Già il giorno dopo i militari hanno individuato il giovane, che oggi è stato rintracciato e denunciato dovrà adesso rispondere di mancato soccorso. I due motociclisti, entrambi minorenni, fortunatamente, non hanno riportato danni gravi. Uno di loro è rimasto per un paio di giorni in osservazione al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo.

