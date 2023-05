Palermo, in via Notarbartolo l'Albero Falcone è in pericolo: mobilitazione per salvare il ficus

L'albero Falcone è a rischio. Piantato a Palermo in via Notarbartolo, davanti al palazzo in cui abitavano i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, vive con difficoltà, la sua crescita normale è un po' soffocata dall'angusta aiuola in cui è confinato, le radici che penetrano in profondità complicano ulteriormente la sua permanenza perché rischiano di compromettere la struttura dell'edificio.

Si tratta di un bene culturale con vincolo della Soprintendenza e, in quanto tale, risulta assoggettato alle tutele previste dalla legge. Insomma, proprio per non fare morire un simbolo antimafia, conosciuto ormai nel mondo, è scattata una gara che coinvolge specialisti e politici. Anche Maria Falcone aveva lanciato un appello per moltiplicare gli sforzi in questo senso.

L'Ottava circoscrizione ha approvato all'unanimità una mozione, proposta dalla consigliera Giuseppina Chinnici, a protezione sia dell'albero Falcone che dell’«Ulivo della Pace» in via D’Amelio. La circoscrizione ha anche avviato intese con Orto Botanico, Soprintendenza, facoltà di Agraria per avere a disposizione consulti specialistici. Il botanico Alfredo Carratello, in rappresentanza dell’Orto Botanico, è intervenuto al consiglio dell'Ottava e ha, comunque, avvertito che ci potrebbe essere l'ipotesi di poterlo sostituire come extrema ratio. Gli specialisti hanno comunque garantito una sorveglianza del ficus per controllare lo stato di salute e garantire la pubblica incolumità. Oggi alle 14, in via Nortarbartolo, si terrà una manifestazione sul tema: salviamo l’albero Falcone.

