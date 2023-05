Palermo, coppia di fidanzatini aggredita e picchiata dal branco al Conca d'Oro

Un tranquillo pomeriggio di shopping e svago domenicale al centro commerciale si è trasformato in una brutta avventura, difficile da dimenticare per una coppietta di giovanissimi. Intenta a passeggiare all’interno del Conca d’Oro, la coppia è stata accerchiata da una baby gang che ha iniziato a provocarli fino ad arrivare a sganciare calci e pugni.

Un raid violento e immotivato con il gruppetto di delinquenti che si è poi dileguato tra gli sguardi attoniti dei testimoni. In tanti nei corridoi dello shopping hanno assistito all’ennesimo episodio di violenza, stavolta non nei luoghi della malamovida ma in un centro commerciale che la domenica viene frequentato anche da tantissime famiglie con bambini.

Attimi di terrore per i due ragazzini, che si sono visti circondati dalla banda e poi picchiati a sangue freddo senza alcun motivo. Ancora da verificare la dinamica del drammatico episodio. Forse uno sguardo di troppo alla ragazzina, o semplicemente uno spintone ai due, qualche parola sgradita e poi sono volati schiaffi e pugni.

