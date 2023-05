Due incidenti a Palermo nel giro di poche ore: tre feriti e disagi al traffico

Ancora incidenti a Palermo, con due scontri avvenuti nel giro di poche ore. Il primo, questa mattina, con un ferito, in via Albiri, all'incrocio con via San Filippo. Secondo quanto ricostruito dal personale della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi, una delle due vetture coinvolte non avrebbe rispettato la segnaletica stradale, provocando il sinistro. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata al "Cervello", ma le sue condizioni non sono gravi.

Altro incidente in viale Strasburgo, dove a scontrarsi questa volta sono state un'auto, una Volvo, e una moto, uno scooter di grossa cilindrata, con in sella due persone, finite a terra e rimaste ferite: sono state trasportate dal 118 a Villa Sofia, con forti contusioni ma non sembra esserci la riserva sulla vita. Traffico rallentato per circa un'ora nella zona. Per entrambi i sinistri indaga il personale dell'infortunistica della polizia municipale. Sul luogo dell'incidente anche la ditta Interventa.

Ieri c'era stato un altro scontro in via Ernesto Basile, direzione città, tra due auto: un tamponamento che aveva creato grossi disagi alla circolazione.

