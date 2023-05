Palermo, raffica di divieti di sosta per le riprese del Gattopardo: ecco dove

Le riprese della serie Netflix Il Gattopardo fermano la città di Palermo. Da domani, 20 maggio, al 29 giugno sparsi per il centro storico ci saranno divieti che permarranno durante le attività del set. L’ordinanza del Comune prevede comunque di agevolare la ripresa del traffico non appena saranno di volta in volta cessate le esigenze della casa di produzione.

Si comincia domani, sabato 20 maggio, e sino all’11 giugno dalle 6 alle 23. Ecco i divieti. Foro Italico dal molo Sant’Erasmo a Porta dei Greci, divieto di sosta lato mare con rimozione. Sempre da domani e sino al 29 giugno sosta vietata in alcuni tratti di piazza Kalsa. Nel pomeriggio del 24 maggio, sino alle 23 dell’indomani, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta in via dei Benedettini, tratto compreso tra la via Del Bastione e largo Michele Gerbasi, Nella stessa data e con gli stessi orari divieto con rimozione nello slargo Gerbasi. Dal 24 a sabato 3 giugno dalle 6 alle 23: via Matteo Bonello, tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele e la via Gianferrara, divieto di sosta ambo i lati; corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra corso calatafimi e via Simone di Bologna, divieto di sosta. Via Simone di Bologna, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e la via Incoronazione, divieto di sosta ambo i lati. Via Incoronazione, nel tratto compreso tra via Bonello e piazza Sett’Angeli, divieto di sosta. Vicolo Brugnò, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Matteo Sclafani. Sempre nelle stesse date (dal 24 al 3 giugno) divieti in piazza della Vittoria, tra corso Vittorio Emanuele e piazza del Parlamento. Sospesa in modo momentaneo l’area di sosta per taxi in Vittorio Emanuele «scalinata per Piazza Pretoria» e spostata sempre nella stessa via lato Hotel Quattro Canti. Per le esigenze delle riprese l’Amat potrà dismettere e successivamente ricollocare, su richiesta della produzione, la segnaletica, a spese della produzione. Tra il 25 e il 12 giugno riprese in area pedonale: piazza Villena, piazza Pretoria, piazza Bellini. Dalle 16 alle 23 del 25 maggio e fino al 29 via Atlante, tratto compreso tra la via Catalano e la via Doride, divieto di sosta ambo i lati con rimozione; via Apollo, tratto compreso tra la via Catalano e la via Pazienza, divieto di sosta ambo i lati . Dall’1 all’ 8 giugno dalle 6 alle 23 dell’8: divieto in vicolo Castelnuovo.

La produzione garantirà il transito di eventuali veicoli di soccorso per eventuali emergenze e dei residenti e possessori di passi carrabili ed eventuali posti H. La produzione ha avanzato richiesta durante le riprese di essere coadiuvata dalla presenza del personale della polizia municipale per consentire eventuali interruzioni del traffico per il tempo necessario alle riprese.

