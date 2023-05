Palermo, con 24 ore di ritardo è disponibile l'app per sapere quando arriva l'autobus. Ma solo su Android

Con 24 ore di ritardo è disponibile Muoversi a Palermo, la tanto attesa piattaforma che informerà i cittadini in tempo reale della percorrenza dei mezzi pubblici dell’Amat.

Rilasciata alle 14 di oggi, dopo alcuni intoppi registrati nella giornata di ieri legati alla fase di sperimentazione - ancora in corso - del progetto, l’applicazione è adesso disponibile negli store dei dispositivi mobili, ma non per tutti: al momento, infatti, soltanto chi possiede un sistema operativo Android potrà trovare e scaricare la tanto bramata icona. L’applicazione, gratuita per tutti gli utenti, contiene al suo interno tutte le 57 linee, ma per il momento soltanto 9 di queste sono attive, tra cui la 134, 212, 231, 327, 625, 704, 721 e 731.

Come sottolineato ieri da Antonella Tirrito, assessore all’Innovazione digitale e rapporti con Sispi, partecipata del Comune che si è occupata della realizzazione della piattaforma, la versione rilasciata è ancora in fase di sviluppo e le funzionalità al suo interno sono ridotte.

Si tratta comunque di un passo in avanti, che funziona a checkpoint: il calcolo dell’orario viene aggiornato ad fermata raggiunta dall’autobus tracciato, rendendo partecipe l’utente di eventuali ritardi o anticipi sulla tabella di marcia. Per intenderci, un funzionamento simile a quello delle metropolitane. Per vedere la versione funzionante al 100%, al momento si attesta sul 15%, dunque, servirà ancora del tempo. Intanto, però, alcuni utenti potranno cominciare a calcolare meglio i propri percorsi e valutare più comodamente come e quando muoversi.

