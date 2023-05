Palermo, l'alberghiero Borsellino chiuso per legionella tutta la settimana

Chiuso per legionella l’istituto alberghiero Paolo Borsellino che, almeno per tutta la settimana, ha sospeso le lezioni nella sede centrale di piazza Giovanni Bellissima, a Pallavicino, e nella succursale di via Nicolò Spedalieri che si trova in una traversa di via Don Orione. È la seconda volta nel giro di qualche mese che la scuola ha problemi con la legionella, un batterio insidioso che si annida nelle tubature: anche a novembre dello scorso anno, infatti, il «Paolo Borsellino» dovette interrompere l’attività didattica per qualche tempo proprio perché furono trovate tracce del microrganismo.

Un servizio di Fabio Geraci sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata