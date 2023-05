Palermo, murales sotto assedio: dopo Borsellino vandalizzata Santa Rosalia

Non c'è pace per i murales a Palermo. Ignoti hanno danneggiato un'opera muraria raffigurante Santa Rosalia, patrona di Palermo, che si trova all'interno del mercato della Vucciria. Dall'opera, realizzata dall'artista palermitano Salvatore Benintende, in arte TvBoy, è stato cancellato il petto della santa sul quale era disegnato un vecchio scudetto del Palermo calcio, per la precisione quello della stagione Zamparini sostituito con la costituzione della nuova società.

A darne notizia, con tanto di video, è lo stesso TvBoy che ha pubblicato una storia sul suo profilo instagram.

L'artista da strada è lo stesso che ha realizzato il murale di Paolo Borsellino di via Lungarini, anch'esso vandalizzato ad agosto scorso con uno sfregio sul volto.

Non è la prima volta che i murles di TvBoy vengono danneggiati. Tutti ricordiamo quando successe anche all’opera raffigurante Paolo Borsellino, in via Lungarini, in pieno centro storico.

