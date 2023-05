Palermo, furto all'autoparco comunale: due veicoli ritrovati, non ancora le attrezzature

Ladri in azione all’autoparco comunale di Palermo. Un furto è stato registrato nella struttura di via Tiro a Segno in cui si trovano mezzi ed equipaggiamenti degli operai che si occupano della manutenzione degli immobili dell’amministrazione. Due mezzi sono stati ritrovati dalla polizia ma mancano all’appello tutte le attrezzature.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero scavalcato un muro del cantiere comunale di Palermo e avrebbero caricato le attrezzature nei mezzi, fuggendo via. Il giorno successivo uno dei furgoni e un’auto sono stati ritrovati dalla polizia che li ha consegnati al responsabile dell’autoparco. Mancano all’appello attrezzature il cui valore, secondo una prima stima, ammonterebbe a oltre ventimila euro. Le immagini riprese dalle telecamere sono al vaglio degli investigatori che cercheranno di individuare il resto della refurtiva, compreso il furgone.

© Riproduzione riservata