Palermo, evade da casa per compiere un furto: per gli investigatori è uno degli spacca vetrine

Potrebbe essere uno dei componenti della banda che in questi mesi a Palermo ha spaccato vetrine di negozi e rubato. Gli agenti di polizia di stato lo hanno arrestato per evasione, ma è anche stato denunciato per furto.

L’uomo, che era agli arresti domiciliari, durante un controllo non è stato trovato a casa dagli agenti del commissario Brancaccio, mentre i loro colleghi del commissariato Centro, intervenendo per un furto in via Ruggero Settimo, dalle immagini del sistema di videosorveglianza ritengono che a commettere il furto sia proprio l’evaso.

L’uomo nel frattempo, forse per crearsi un alibi, era andato al pronto soccorso per far registrare la sua presenza, prima di tornare a casa: in ospedale è rimasto un paio di minuti.

