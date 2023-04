Palermo, le associazioni dello Zen: nessun contatto con la preside indagata

«Seguiamo con attenzione la vicenda nella consapevolezza che, comunque sia, quanto accaduto è sicuramente doloroso per lo Zen e per la città tutta, perchè nell’assenza di punti di riferimento certi in termini di valori e di impegno, questo episodio contribuisce a scalfire la fiducia nei confronti delle istituzioni, oltre a minare un campo valoriale fondamentale soprattutto nei contesti più marginali. In questa direzione abbiamo sempre lavorato, e sappiamo che, a partire da oggi, sarà ancora più faticoso». Lo affermano le associazioni Bayty Baytik - Fondazione L’Albero della Vita - onlus, Associazione Handala e Laboratorio Zen Insieme, sull'arresto ieri per corruzione e peculato della preside della scuola «Falcone» dello Zen di Palermo, Daniela Lo Verde, del vicepreside e della dipendente di uno store di informatica e telefonini.

«Ieri mattina abbiamo appreso degli arresti che hanno coinvolto la Dirigente Scolastica della scuola Falcone dello Zen ed il suo vicepreside. A fronte delle gravissime accuse non siamo, però, in grado di esprimere una chiara valutazione a riguardo, perchè da diversi anni ormai la nostra collaborazione con quell'istituto, malgrado l’attitudine al lavoro di rete come comunità educante che ci ha sempre caratterizzato, si era assottigliata tanto, fino a diventare, di fatto, nulla», sottolineano le associazioni.

